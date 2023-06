Senato | la maggioranza va sotto in commissione | stop all’esame del dl Lavoro L’opposizione | «Dilettanti allo sbaraglio»

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Nelle scorse settimane, il messaggio arrivato nei gruppi Whatsapp dei parlamentari diera chiaro: una sollecitazione a essere presenti alla Camera e alper partecipare alle votazioni sui provvedimenti. D’altronde, la bruciatura del 27 aprile, quando nell’Aula di Montecitorio il centrodestra non raggiunse laper approvare la risoluzione che autorizzava lo scostamento di Bilancio, aveva creato diversi malumori nei leader della coalizione. «Ci son cascato di nuovo», canterebbe Achille Lauro. Oggi, 21 giugno, laè stata sconfitta nellaBilancio di Palazzo Madama. Un pareggio esatto, 10 a 10, che si traduce, tuttavia, in una bocciatura degli emendamenti che la relatrice meloniana Paola Mancini aveva presentato al dl. La seduta è ...

