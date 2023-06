Secret Invasion | la recensione della miniserie Marvel su Disney+

(Di mercoledì 21 giugno 2023) La serie:, 2023. Creata da: Kyle Bradstreet. Cast: Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Kingsley Ben-Adir, Charlayne Woodard, Samuel Adewunmi, Killian Scott, Katie Finneran, Dermot Mulroney, Christopher McDonald, Emilia Clarke, Olivia Colman, Don Cheadle, Cobie Smulders, Martin Freeman. Genere: thriller, fantascienza. Durata: 50 minuti ca. /6 episodi. Dove l’abbiamo visto: su(screener), in lingua originale. Trama: Dopo anni di assenza, Nick Fury ritorna sulla Terra su richiesta di Talos e Maria Hill, a causa di una serie di attentati orchestrati da una fazione di Skrull fuorilegge. Con l’uscita di Captainci furono delle lamentele da parte dei fan storici dei fumettiCasa delle Idee, poiché la rivelazione che gli Skrull erano sostanzialmente ...

Cari fan Marvel , siete pronti per l 'invasione segreta più epica di sempreè finalmente arrivata su Disney+ e non potete assolutamente perderla! Vi siete mai chiesti cosa succederebbe se degli alieni capaci di cambiare forma si infiltrassero tra di noi Beh, ...La prima serie della Fase Cinque del Marvel Cinematic Universe è arrivata: guarda subito in streaming gli episodi di...Il futuro di Samuel L. Jackson nel Marvel Cinematic Universe potrebbe prendere una piega inaspettata. La previsione è nata da uno scambio di battute tra il protagonista die Julia Louis - Dreyfus , presenza costante nell'MCU nel ruolo della Contessa Valentina Allegra de Fontain. I rapporti di Nick Fury con l'altro sesso appaiono piuttosto empatici, ma ...

Secret Invasion: il primo episodio della serie Marvel termina con un grande colpo di scena ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

La serie 'Secret Invasion' è dedicata a Nick Fury, l’ex agente dello S.H.I.E.L.D. interpretato da Samuel L. Jackson ...La prima serie della Fase Cinque del Marvel Cinematic Universe è arrivata: guarda subito in streaming gli episodi di Secret Invasion.