Secret Invasion | il primo episodio sconvolge i fan con un finale a sorpresa

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 21 giugno 2023) La serieha debuttato sugli schermi di Disney+ con unche ha sconvolto i fan con il suo. La serieha debuttato sugli schermi di Disney+ e il, dei sei previsti, si è concluso con unche ha preso alla sprovvista i fan con un un evento ache avrà delle importanti conseguenze sul MCU. Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non volete ! La seriesi contraddistingue per la sua atmosfera in stile thriller mentre Nick Fury, interpretato da Samuel L. Jackson, torna sulla Terra per affrontare la minaccia rappresentata dagli Skrull, che si sono ...