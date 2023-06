Scrittori comunisti che comunisti non furono mai | gli equivoci | Carlo Levi | Moravia e gli altri

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 21 giugno 2023) E’ opportuno, anzi necessario, rievocare e riesaminare la vita intellettuale nel momento più intenso del nostro e non soltanto del nostro passato, dico gli anni Sessanta/Settanta, del XX secolo. Tutto quel che poi accadde fomentò in quegli anni: l’industrialismo, il consumismo, la crisi del comunismo europeo e lo sboccio di un diverso comunismo, quello cinese, che cominciava ad cogliere la sconfitta del collettivismo e gareggiava con il capitalismo occidentale. Ma con istituzioni in forma autoritarie, perfino totalitarie: fenomeno che dovrebbe essere ulteriormente approfondito, l’affrancamento o l’inizio di un tentativo di affrancamento dal dominio coloniale; l’esplosione produttiva del continente asiatico oltre che demografico; la certezza degli Stati Unti di poter guidare il pianeta, dunque la globalizzazione di parte occidentale. Si potrebbero notare altre situazioni che poi si ...