Scomparsa Kataleya | l’ipotesi choc | “Quei furgoni che partono il sabato” Di quale paese parlano

(Di mercoledì 21 giugno 2023) È stato setacciato da cima a fondo l’ex hotel Astor in via Maragliano nella zona nord di Firenze, ma della piccola Kata Chiclio Alvarez nessuna traccia. I due giorni di ispezioni e sopralluoghi condotti, tra domenica e lunedì, con un vasto dispiegamento di uomini e mezzi dai carabinieri del Ros, del Sis e dei Gis non hanno portato a niente. La bimba di 5 anniil 10 giugno dal cortile dell’edificio dove viveva con la famiglia non si trova all’interno della struttura. A questo punto appare sempre più probabiledel rapimento della bambina peruviana. Si è provveduto, spiega una nota dei carabinieri autorizzata dalla Procura fiorentina che dirige le indagini, anche al contestuale svuotamento delle fosse biologiche e alla loro verifica mediante apparecchiature specifiche (sonde e videocamere). Intanto è spuntata una nuova pista, a ...

Kataleya scomparsa a Firenze, la via di fuga dal retro e la pista che porta in Romania

