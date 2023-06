Scomparsa di Gessica | il ' pasticciaccio' di Favara si complica

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Queldisimaledettamente. Più che un giallo, un noir in uno sfondo inquietante. Vincenzo Lattuca, fratello di, la ragazzanel 2018 daper cui di ...

Anche questo atto dell'affaire si è svolto nella casa dei Lattuca, lìm dove Vincenzo viveva al momento delladi. E sono state alcune tracce ematiche dia spingere la ...Era indagato per ladella sorellaLa ricostruzione degli scontri Sono stati ricostruiti così i disordini tra le due tifoserie divise da un odio profondo. In occasione dei disordini ...Favara, ladiLattuca: indagato il fratello per omicidio e occultamento di cadavere a cura della redazione Palermo 14 Giugno 2023

Gessica Lattuca, morto il fratello Vincenzo, indagato per la scomparsa della donna: scatta l'inchiesta Fanpage.it

E’ morto nella notte Vincenzo Lattuca, uomo di 43 anni indagato con l’accusa di omicidio aggravato nei confronti della sorella Gessica. La giovane di 28 ...Favara (Agrigento), morto a causa di un malore Vincenzo Lattuca, l'uomo indagato per la scomparsa della sorella Gessica.