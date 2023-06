Sciarpa del Napoli al collo e maglia di Diego in tasca | il cantante dei Coldplay canta ‘Napul’è’ al Maradona

Leggi su sportface

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Non ha deluso le aspettative il concerto allo StadioArmandodei, travolti dalla passione della città die dai tifosi della squadra di calcio. Ildella band, Chris Martin, è infatti salito sul palco con unadinellaposteriore ed ha intonato con la chitarra in mano: “Complimenti alper essere campione d’Italia. Vi regalo questa canzone“. Chris Martin ha inoltre messo alunadelcon la scritta “Campioni d’Italia” che gli ha passato un fan. Pubblico in delirio anche quando un ragazzo è salito sul palco, invitato dalla band, e ha gridato nel microfono ...