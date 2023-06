Schlein | “Nordio legittima l’evasione fiscale”

Leggi su lopinionista

ROMA – "Non so quale sia l'idea di futuro del governo, in questi mesi avete colpito i più fragili e i più poveri e sono preoccupata per le dichiarazioni dicheno. Ci faccia capire se la linea del governo Meloni è quella di usare la clava per i poveri e fare le carezze agli evasori, perché noi non siamo d'accordo". E' quanto ha detto la segretaria del Partito Democratico, Elly, intervenendo ieri alla Camera dei Deputati durante il dibattito sul Pnrr.