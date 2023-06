(Di mercoledì 21 giugno 2023) "Non ratificare velocemente" il Mes "intacca la credibilità internazionale del Paese, non so se ilpuò permetterselo, di certo non può permetterselo l'Italia. Vanno messe da partele ragioni ...

"Non ratificare velocemente" il"intacca la credibilità internazionale del Paese, non so se il governo può permetterselo, di ... Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly, presentando al ..."Non ratificare velocemente" il"intacca la credibilità internazionale del Paese, non so se il ... ha detto la segretaria del Pd, Elly, presentando al Nazareno il dipartimento dello sport ...Subito sotto risalta il tema del Meccanismo Europeo di Stabilità ('Il solito'). DOMANI 'non riesce a pacificare il Pd: Basta risse, ora un'estate militante', titola in apertura il ...

Schlein, Mes va ratificato, governo profondamente diviso Tiscali Notizie

Il 30 giugno il Parlamento dovrà dire sì o no alla ratifica ma i lavori in commissione procedono a rilento. La commissione Esteri della Camera tornerà a riunirsi giovedì 22 giugno ..."Non ratificare velocemente" il Mes "intacca la credibilità internazionale del Paese, non so se il governo può permetterselo, di certo non può permetterselo l'Italia. (ANSA) ...