Schilpario | l’escursionista disperso ritrovato senza vita

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 21 giugno 2023). È stato trovatosoprada lunedì sera. Intorno alle 17 la task force organizzata per le ricerche ha individuato il corponella zona della Valle del Vo, poco distante dal sentiero che porta al rifugio Tagliaferri. Le ricerche erano partite già nella serata di lunedì. I familiari del 67enne, che è residente a Fidenza, non vedendolo rientrare da un’escursione, hanno lanciato l’allarme. I tecnici del Soccorso alpino hanno collaborato con la Guardia di Finanza, che ha inviato in Val di Scalve un elicottero per la perlustrazione dall’alto. Le squadre territoriali hanno invece battuto la zona a piedi. Intorno a mezzogiorno di mercoledì sono scesi in campo anche i vigili del fuoco di Clusone ...