Schifani e Gianni Letta | il dolore per Berlusconi in Senato

Roma, 20 giugno 2023 RenatoLetta partecipano alla commemorazione al Senato per Silvio Berlusconi, scomparso all'età di 86 anni. I due assistono dalla tributa alla cerimonia.Dalle tribune, hanno seguito la cerimoniaLetta (in rappresentanza della famiglia Berlusconi), il governatore siciliano Renatoe il capogruppo di FI alla Camera, Paolo Barelli, oltre ...... capeggiata da Renato, che, negli anni, ha regalato grandi gioie e grandi dolori al ... Si collocano tra Elly Schlein e Stefano Bonaccini i democratici vicino aCupero come Barbara ...

Schifani e Gianni Letta assistono alla commemorazione di ... Il Sole 24 ORE

(Agenzia Vista) Renato Schifani e Gianni Letta partecipano alla commemorazione al Senato per Silvio Berlusconi, scomparso all'età di 86 anni. I ...Tutti in piedi e in silenzio, fino all'applauso finale e poi un intervento per ogni gruppo parlamentare, da cui si auto-escludono i senatori del M5s per 'coerenza rispetto alle opinioni sul leader di ...