Scherma | Giochi Europei 2023 | le speranze di medaglia dell’Italia La squadra azzurra vuole essere protagonista

(Di mercoledì 21 giugno 2023) L‘Italia dellala principaleanche aidi Cracovia. Un nuovo appuntamento dove saranno veramente importanti le prove a squadre, che avranno grande peso nel cammino di qualificazione olimpica. Ci saranno anche le gare individuali in Polonia, che avranno valore solo per gli European Games e dove comunque le medaglie azzurre potrannomolte Spiccano le assenze nel fioretto di Alice Volpi e Daniele Garozzo, ma al posto di quest’ultimo rientrerà Tommaso Marini, numero due del ranking mondiale. In questa arma l’Italia è la nazionale da battere: in campo femminile si è reduci da uno storico poker e l’obiettivo è quello di monopolizzare il podio anche in Polonia, puntando soprattutto su Martina Batini e Martina Favaretto. ...