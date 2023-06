Scandalo a Milano | “Palpeggiata dai pakistani | ora sono liberi”

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 21 giugno 2023) La denuncia viene pubblicata sui social. È la paginabelladadio a rilanciarla: Sthefane sabato notte è stataa Porta Venezia, zona centrale di, da un uomo che fa parte di un gruppo di. La sua testimonianza, drammatica e che parla di bottigliate e violenze sessuali, è il racconto crudo di quanto accade nella città meneghina ormai sempre più spesso. “È l’una e mezza di Sabato notte quando Sthefane vienenelle parti intime da un uomo in Via Lazzaro Palazzi, nel cuore di Porta Venezia. – si legge sulla pagina Instagram milanese – L’uomo fa parte di un gruppo diseduti ad un bar. Sthefane non ci sta. Reagisce urlando e prendendo a gomitate il molestatore mentre tutto il branco la deride”. Poco dopo arrivano la bottigliata che le rompe ...