Scalvini | Se oggi tutti parlano di me | il merito è delle idee di mister Gasperini

soprattutto parla dell'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini. Attribuisce a lui il merito di tutto, alle sue idee. E' grazie a Gasperini, scrive, setutti parlano di lui. "Se ...Baldanzi è reduce dal Mondiale U20 (con la finale persa contro l'Uruguay), Miretti einizianol'Europeo U21 in Romania e Georgia, così come Gnonto, già in pianta stabile nella selezione ...Terzo osservato speciale pere compagni è l'attaccante del Montpellier Elye Wahi. Il classe 2003 si presenta infatti all'Europeo Under 21 con un importante biglietto da visita: quello del ...

Scalvini: " La Nazionale L'ho saputo durante un esame. E quella volta che sfidai Blanco..." La Gazzetta dello Sport

Il presidente ha scelto il nuovo tecnico, sta dettando i tempi della risoluzione con il ds Giuntoli (che addirittura potrebbe non essere sostituito), ha indicato le linee guida e i profili giusti per ...Antonio Giordano, giornalista ed inviato della redazione del Corriere dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte. "Kevin Danso del Lens è il primo nome della lista com ...