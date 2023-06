Sassuolo | incontro per Missori e Volpato della Roma

Calciomercato Juventus, il blitz di Manna per Frattesi non è passata inosservato. I bianconeri vogliono ancora capire la fattibilità dell'operazione. Uno dei profili che sta calamitando maggiormente l'...Al termine dell', è arrivato nella sede delanche l 'agente di Frattesi, Giuseppe Riso. Leggi i commenti Calciomercato as roma: tutte le notizie 21 giugno 2023... attualmente responsabile del mercato juventino in attesa che si sblocchi l'affare Giuntoli, e Giovanni Carnevali, amministratore delegato del. Ungrazie al quale, stando a quanto ...

SASSUOLO, INCONTRO CON LA JUVE PER FRATTESI - Sportmediaset Sport Mediaset

Incontro all'interno della sede del Sassuolo tra la dirigenza del club neroverde, Cristian Volpato e l'agente del calciatore classe 2003, che insieme a Filippo Missori, è pronto a trasferirsi al club ...Riso (agente Frattesi) al termine dell’incontro col Sassuolo: «Tutte allo stesso punto, forse una squadra è più avanti» Riso, agente di Frattesi, ha parlato ai giornalisti presenti all’uscita dalla se ...