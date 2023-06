Sassuolo | Carnevali | «Frattesi? Abbiamo fatto diversi incontri con club e agenti | è una trattativa ancora lunga»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Giovanni, amministratore delegato del, ha parlato in merito al futuro di Davide. Ecco le sue dichiarazioni Giovanni, amministratore delegato del, ha parlato in merito al futuro di Davide. PAROLE – «Non c’è una squadra più avanti delle altre. Fin quicon, è una. Ci interessano i giovani della Juve, così come anche quelli delle altre squadre».