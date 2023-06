Sanità | Confsal | “Bene l’apertura del confronto | ma c’è ancora tanto da fare”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Al primo tavolo dicol ministro Orazio Schillaci, a cui laha partecipato, unitamente alle altre parti sociali, per discutere del fondo sanitario nazionale, dei contratti per lapubblica e per quella privata, della medicina del territorio e del Pnrr. Nell’evidenziare al tavolo le troppe criticità e le ‘toppe’ del nostro sistema sanitario nazionale, Giuseppe Carbone, vice segretarioe segretario Fials, ha affermato: “Il fondo sanitario nazionale non viene attualmente ripartito in maniera equa e il nostro sistema sanitario ha ben poco di unitarietà nazionale!”. “Possiamo consentire -si è chiesto Carbone- che ogni Regione legiferi a modo proprio spesso in contrapposizione alle disposizioni anche nazionali? Vuole il Ministero intervenire per dare direttive univoche su tutto il territorio ...