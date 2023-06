Sanità Cittadini Aiop | “Frammentarietà va oltre divaricazione Nord-Sud e disegna Italia a 21 velocità”

Oltre all'appesantimento dei conti economici delle singoleregionali, la mobilità sanitaria fa emergere il fenomeno rappresentato da quasi 1,5 milioni diche nel 2018 per curarsi ...Badate bene che non si tratta di contrapporre lapubblica a quella privata, nel fallimento del modello di assistenza pubblico, infatti, ci perdiamo tutti,compresi". "Il 1° luglio ...... il Centro per la ricerca economica applicata nella. I soli valori positivi che registra la ...2023 delle Performance regionali in tema di tutela socio - sanitaria offerta ai propri...

La nostra sanità pubblica sta morendo: la salute è diventata un affare privato L'Espresso