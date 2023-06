San Carlo | la faida familiare che spacca la famiglia delle patatine «Milioni di euro versati alla figlia» I nodi dell' impero

Lesono patatine bollenti. Un colosso di snack e salatini che spacca in due una delle famiglie più ricche di italia . Ovvero la stessa che ne dirige il marchio, da centinaia di milioni di euro ...... sono : la palestra della scuola primaria di Martorano (a seguito dell'allagamento il pavimento non è più agibile), la palestra della scuola secondaria Plauto; palestra del complesso(con ...... in particolar modo i 45enne che, durante il tentativo di scavalcare un cancello per fuggire, ha preso a calci un carabiniere (che poi è stato portato al pronto soccorsonella vicina ...

San Carlo, la faida familiare che spacca la famiglia delle patatine. «Milioni di euro versati alla figlia». I ilmessaggero.it

Le San Carlo sono patatine bollenti. Un colosso di snack e salatini che spacca in due una delle famiglie più ricche di italia. Ovvero la stessa che ne dirige il marchio, da centinaia ...I due uomini, di 48 e di 45 anni, di nazionalità georgiana e presenti in Italia senza fissa dimora, hanno provato a entrare in un appartamento, ma senza riuscirci, e proprio quando hanno deciso di des ...