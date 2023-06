Sampdoria | risolto consensualmente il contratto di Djuricic

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Filiphail suocon lae da domani potrà essere acquistato a parametro zero Filiphail suocon lae da domani potrà essere acquistato a parametro zero. Ecco il comunicato apparso sul sito web blucerchiato. COMUNICATO – L’U.C.comunica di averileconomico relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Filip

Dopo la retrocessione in Serie B e il cambio di proprietà che ha evitato il fallimento, in casa Sampdoria è in atto una vera e propria rivoluzione. L'U.C. Sampdoria comunica di aver risolto consensualmente il contratto di uno dei pezzi pregiati della sua rosa.