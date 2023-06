Salvini annuncia la stretta sul codice della strada | ritiro patente a chi guida sotto effetto di droghe o con cellulare in mano

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Sono in arrivo importanti modifiche al. Matteoparla di “Tolleranza zero”. Il ministro starebbe mettendo a punto alcune misure previste nel ddl. Tra queste, la sospensioneper chi viene fermato dopo aver assunto, per chi è sorpreso allacol, controe per tutti comportamenti che generano statisticamente alta incidentalità. E ancora, il divieto assoluto di bere alcol prima di mettersi allae l’obbligo dell’alcolock (un etilometro montato sull’auto, ndr) per gli ubriachi recidivi. I neopatentati non potrannore auto potenti per tre anni.sui cellulari, dunque, sull’uso di stupefacenti ...

Pugno duro contro chi guida sotto l'effetto di alcol, droghe o utilizza il cellulare mentre è al volante. Alla stretta, che arriverà domani durante il Consiglio dei ministri che verrà convocato a ...Fittol'arrivo della terza rata del Pnrr, dal Pd il richiamo: non servano per le armi in ... Con un servizio di Giulio Ucciero da Assoarmatori con Matteo. E i sentieri di guerra in ...Fittol'arrivo della terza rata del Pnrr, dal Pd il richiamo: non servano per le armi in ... Con un servizio di Giulio Ucciero da Assoarmatori con Matteo. In studio con Gerardo Greco: ...

Codice della strada, Salvini annuncia la sospensione della patente per “chi guida ubriaco, drogato o al cellu… la Repubblica

Sono in arrivo importanti modifiche al Codice della strada. Matteo Salvini parla di “Tolleranza zero”. Il ministro starebbe mettendo a punto alcune misure previste nel ddl. Tra queste, la sospensione ...Novità che verranno illustrate nel prossimo Consiglio dei Ministri da Matteo Salvini che annuncia “Tolleranza zero”. Codice della strada: ritiro della patente a chi guida sotto effetto di alcol e ...