Salute mentale | è emergenza | un italiano su cinque ha disturbi

Leggi Anche Adolescenti sotto stress, oltre sei su dieci avvertono ansia e pressione sociale. E uno su due ha già avuto almeno un attacco di panico Le misure per lain Italia Nel nostro Paese, negli ultimi anni sono state adottate alcune misure per affrontare la le problematiche legate alla. Oltre all'istituzione del bonus psicologo, ...... su diciotto indicatori, in verde ha solo quelli sull'ospedalizzazione evitabile per malattie croniche (unico nelle dimensioni maggiori), l'indice di, la spesa pro - capite ...Lo scorso anno Bosch Italia insieme a Progetto Itaca Onlus, l'organizzazione nazionale di volontari impegnata nel campo della, ha lanciato la campagna di sensibilizzazione #...

Salute mentale, Siracusano: "Con tavolo tecnico cambio di passo" - Italia Agenzia ANSA

La Maturità 2023 è iniziata: Campanella alle 8.30 per oltre mezzo milione di studenti. Maturità, inizia la prima prova di Italiano La prima prova della Maturità 2023 è iniziata, segnalata dalla campan ...Il nostro Paese si posiziona sopra la media europea per queste patologie. Le più diffuse sono ansia e depressione ...