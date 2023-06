Salute | indagine | 1 italiano su 2 andrebbe dallo psicologo se avesse bonus

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 21 giugno 2023) 1.007 interviste, presentata oggi in occasione degli Stati Generali della Professione psicologica Più di unsu due, il 56%, sarebbe incentivato a rivolgersi a unose ci fosse ilpsicologico, a fronte di un 23% che lo ha già fatto (con un aumento del 6%) e il 53% che vi ricorrerebbe in caso di bisogno (+6%). Sono alcuni dati emersi dall’“Il ruolo dellosecondo gli italiani”, condotta dall’Istituto Piepoli per il Consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi (Cnop) tra il 5 e il 13 giugno, attraverso 1.007 interviste, presentata oggi in occasione degli Stati Generali della Professione psicologica, in corso a Roma. Dall’emerge che, il 21% degli italiani ritiene peggiorato il proprio benessere psicologico, valutando il livello di ...