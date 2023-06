(Di mercoledì 21 giugno 2023) Roma, 21 giu. (Adnkronos) - “Con ben 60 mila morti premature attribuibili all’inquinamento ogni anno, l’è il prossimo Paese ad essere inondato di azioni legali in cui lo Stato dovrà risarcire i cittadini e rendere conto dei danni causati dallo, come sta accadendo in queste ore in

Invito tutti ad informarsi sul nostro sito www..it/legal/ ambiente e si può aderire semplicemente con il certificato di residenza. Non occorre dimostrare di aver subito danni alla. ......dell'aria sulla. L'incontro, che si è tenuto qualche giorno fa a Roma, è stata anche l'occasione di presentare ufficialmente ' Aria Pulita ', l'Azione Legale Collettiva promossa da...... l'Azione Legale Collettiva promossa daGroup per il diritto ad un aria salubre. L'...atmosferico e dei cambiamenti climatici ma anche e non meno importanti sono gli effetti sulla...

Salute, Consulcesi: "In Francia vittime smog risarcite, ora tocca a Italia" Adnkronos

Per il presidente di Consulcesi Tortorella: 'Storica sentenza condanna Stato francese ma l'Italia ha più alto numero di morti per inquinamento, con ...“Il Presidente Berlusconi era un uomo attento all’ambiente e gli animali e amava i lombardi, non dimentichiamo che il vero problema sono Pm10 e biossido di azoto”. È il commento di Massimo Tortorella, ...