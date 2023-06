(Di mercoledì 21 giugno 2023) Un’edizione da ricordare la numero 54°, come non se ne vedevano da anni, quella deldell’aerospazio diLeBourget, al quale partecipano 2,453 espositori provenienti da 49 nazioni, con decine di delegazioni militari da tutto il mondo perché qui si prendono le decisioni in fatto di commesse e accordi internazionali. Centinaia di migliaia i visitatori, che nel fine settimana, quando potranno accederegli appassionati del settore, potrebbero segnare il record assoluto di presenze superando il mezzo milione di ingressi. Sicuramente quello del 2023 è il primo vero appuntamento completamente libero dagli effetti della pandemia macon tanta evoluzione: si pensi che lo spazio espositivo tradizionalmente occupato da satelliti e vettori spaziali oggi è allestito dai produttori di eVtol, i cosiddetti taxi ...

In particolare, l'edizione 2023 delè la prima dopo l'annullamento a causa del Covid di ... Nel 2022 il settore dell'industriaha ritrovato una certa dinamicità, facendo registrare ...Daldi Parigi Le Bourger rimbalza l'impegno della Francia per aumentare la produzione di carburanti sostenibili per l'aviazione . Impegno che si traduce in un investimento di 200 ...Sono presenti 17 pmi piemontesi a rappresentare l'eccellenza regionale. Ma senza ... A Le Bourget un'intera filiera in vetrina Aldi Parigi - Le Bourget la delegazione piemontese ...

Salone aerospaziale di Parigi, la grandeur è anche italiana Panorama

21/06/2023 - Il 20 giugno 2023, presso lo stand della Regione Campania, al Salone dell’aeronautica e dello spazio "Paris Air Show 2023”, in programma presso l’aeroporto di Le Bourget (Parigi) fino al ...Al salone di Parigi-Le Bourget la delegazione piemontese presenta ... la Presidente del Distretto Aerospaziale Fulvia Quagliotti e i rappresentanti dei key player internazionali localizzati in ...