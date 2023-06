(Di mercoledì 21 giugno 2023) Lastarebbe cercando rinforzi per la zona mediana dele avrebbe messo gli occhi suLastarebbe cercando rinforzi per la zona mediana dele avrebbe messo gli occhi su. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista ha trovato poco spazio al Milan e vorrebbe giocare ed ecco che la soluzione Salerno sarebbe anche gradita.

Lastarebbe cercando rinforzi per la zona mediana del campo e avrebbe messo gli occhi su Adli Lastarebbe cercando rinforzi per la zona mediana del campo e avrebbe messo gli occhi su Adli. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista ha trovato poco spazio al ...... al 'Via del Mare' vince 2 - 1 laEvidenza [ 08/01/2023 ] Tra Spezia e Lecce è solo ... per la tipologia B: Federico Chabod, "L'di Nazione" " Piero Angela, "Dieci cose che ho imparato" "...La nuova Juventus - 'È molto interessante l'della Juventus di rinnovarsi puntando sui giovani. ... Il mercato della- 'Molto del mercato dellagira intorno al gioiello ...

Salernitana, idea Adli in mezzo al campo Calcio News 24

Dopo lo stallo legato al cambio di panchina a Napoli e alla finale di Champions dell'Inter, il calciomercato di serie A finalmente si ...La richiesta arriva direttamente da Vincenzo Italiano, e si chiama Boulaye Dia. In cima alla lista degli obiettivi c'è lui, ma non sarà facile portarlo via da Salerno.