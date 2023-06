Secondo TASS, due dei droni sono statimentre si dirigevano verso la divisione Taman ... A maggio, i droni hanno colpito i quartieri ricchi di Mosca, in quello che laha affermato ...Quattro droni anche nella regione di Dnipropetrovsk, tutti, secondo il governatore ... In territorio russo Nella regione di Belgorod, in, segnalati attacchi ucraini nella città di ...Secondo l'analisi, 'il ridispiegamento della DGF riflette probabilmente la percezione della... Missili che sono stati tutti, e distrutti, in cielo dalle forze di difesa ucraine. ...

Russia, intercettati due droni diretti verso una base militare vicino Mosca Globalist.it

Biden avverte: “Armi nucleari, la minaccia di Putin è reale”. Il Cremlino nei giorni ha annunciato il dispiegamento di bombe e missili in Bielorussia. Nella notte colpita la capitale: abbattuti 32 dro ...Il ministro della difesa russo Sergei Shoigu: “Vogliono colpire con missili Himars e Storm Shadow, sarebbe il pieno coinvolgimento della Gran Bretagna" ...