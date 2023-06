Russel Crowe nei panni di Silvio Berlusconi? Le dichiarazioni dell’attore

(Di mercoledì 21 giugno 2023)dichiara di voler interpretarenel film che potrebbe essere dedicato all’ex premier a seguito della sua dipartita, attore statunitense di fama mondiale, dichiara di voler interpretare il ruolo dinel film dedicato all’imprenditore ed ex premier italiano appena scomparso. In una recente intervista rilasciata a Il Giornale,ammette di voler essere lui ad interpretare il difficile ruolo diper far rivivere, sul grande o piccolo schermo, le tappe e i successi di uno degli uomini più potenti e più amati al mondo. Non sappiamo quando e dove uscirà il film, e nemmeno se verrà dedicata una serie tv o un documentario. Sappiamo, però, che in tanti ...

La presentazione, che ha visto lintervento del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha avuto la partecipazione diretta, o in collegamento video, di personaggi del calibro di, nel suo ...LE STAR DI HOLLYWOOD IN ITALIA E IL TOUR MUSICALE DI"L'Italia è un Paese per divi", titola sul Quotidiano Nazionale un articolo di Giovanni Bogani. Da Tom Cruise a Roma fino a Leonardo ...... nella plenaria del Bie, il discorso introduttivo è stato affidato a, indimenticabile protagonista del film 'Il Gladiatore'. Spenti i riflettori e concluso lo spettacolo finale '...

Russell Crowe è il testimonial per Roma Expo 2030: Al mio segnale scatenate l'umanità Fanpage.it

Russell Crowe, gladiatore per antonomasia e ormai italiano d'adozione, è stato scelto come testimonial ufficiale per la candidatura della città di Roma all'Expo 2030. L'attore, affezionato alla città ...«Il cervello mi dice di dare una risposta a questa domanda che per gli eventi recenti potrebbe sembrare un po' irriverente, ma é proprio quello che penso» ...