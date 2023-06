Rugby a 7 | Giochi Europei 2023 | è la Gran Bretagna la favorita d’obbligo per i pass per Parigi 2024

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Sono iniziati oggi i Campionatia Cracovia, in Polonia, e tra il 25 e il 27 giugno andranno in scena i tornei maschili e femminili di7s, che non solo metterà in palio la corona continentale ma anche la qualificazione aiOlimpici di. La medaglia d’oro europea di Cracovia avrà accesso diretto alla rassegna a cinque cerchi delnella capitale francese, mentre la seconda e la terza classificata avranno un’ulteriore chance di volare aaccedendo a un torneo di ripescaggio. In campo, sia tra gli uomini sia tra le donne, anche l’Italia, che però parte da outsider e non certo daper un posto alle Olimpiadi. In campo maschile laè la...

