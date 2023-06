Rudi Garcia ha fatto due richieste ad Aurelio De Laurentiis

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Il neo allenatore del Napoliha avuto in questi giorni un summit con il patron partenopeoDein cui ha chiesto due giocatori specifici per la squadra della prossima stagione Secondo quanto riportato dall’edizione di oggi del Corriere dello Sport,– nuovo allenatore del Napoli – nel corso di L'articolo

Il difensore centrale azzurro manda così una risposta della squadra al nuovo tecnico azzurroche aveva sottolineato che "chi ha vinto - ha detto- deve anche trovare nuove ...Insomma, per il difensore il ricordo di quanto fatto è ancora ben vivo nella sua memoria, ma il 10 luglio sarà già il momento di ritrovarsi a Castel Volturno, questa volta alla corte di. ...C'è l'ok da parte di, che chiaramente conosce bene il campionato e il calciatore.

Il neo allenatore del Napoli Rudi Garcia ha avuto in questi giorni un summit con il patron partenopeo Aurelio De Laurentiis in cui ha chiesto due ..."Rudi Garcia ha incontrato anche lo staff medico, anima fondamentale del club che ha dato un grande contributo nella gestione di una stagione anomala con il Mondiale, vissuta in maniera ...