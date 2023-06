Rubano migliaia di euro e dollari a un turista americano | 2 arresti a Roma

Leggi su agi

(Di mercoledì 21 giugno 2023) AGI - Caos davanti ad un bar di via della Conciliazione, davanti a piazza San Pietro, a. Due ragazze rom sono state bloccate da un cameriere e da unastatunitense alla quale, approfittando di un momento di distrazione, erano state asportate due buste che aveva in borsa, contenentidiUsa. A chiamare il 112 alcuni clienti. Sul posto è intervenuta una pattuglia di carabinieri del Nucleo Radiomobile di. I militari hanno arrestato e portato via le due ragazze e recuperato la refurtiva che e' stata riconsegnata alla vittima. Le due arrestate dovranno rispondere di furto aggravato in concorso.