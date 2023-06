Il giorno prima decide la partita del Portogallo nei minuti finali, il giorno dopo è già su un aereo per l'Italia. Cristianonon ha perso tempo dopo la vittoria contro l'Islanda e ha subito raggiunto la sua ...Il centralea Milano nell'indifferenza più totale. Qualcuno però decide di attribuirgli i ... Così prova ad acquistare, ma il Real si mette per traverso. Alla fine il Condor dira fuori ...... gli uomini di Eriksson perdono la finale tutta italiana contro l'Inter del Fenomenoe di ...alla Lazio per la cifra - record di 50 miliardi di lire il bomber Christian Vieri dall'...

Ronaldo sbarca in Italia: il motivo Corriere dello Sport

Il giorno prima decide la partita del Portogallo nei minuti finali, il giorno dopo è già su un aereo per l'Italia. Cristiano Ronaldo non ha perso tempo dopo la vittoria contro l'Islanda e ha subito ra ...Cristiano Ronaldo, vacanze in Sardegna: l’ex Juve è già atterrato ad Olbia dopo l’impegno con la Nazionale portoghese Cristiano Ronaldo ritorna in Italia per le vacanze estive. L’ex attaccante della J ...