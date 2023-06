Roma | torna FIRE | il Festival di inchiesta e reportage giornalistico

Leggi su tpi

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Prende il via, a, la seconda edizione di, ild’del Centro di giornalismo permanente (CGP), in programma dal 21 al 24 giugno al Giardino Galafati, in via del Pigneto n° 104. Quattro giornate di approfondimento, mostre, dibattiti e workshop gratuiti sulle questioni più impellenti del nostro tempo: carceri, migrazioni, lavoro, città e cambiamento climatico. Tra gli ospiti Luciana Castellina, i giornalisti Annalisa Camilli, Nello Scavo e Giulia Bosetti, la garante delle persone private della libertà diCapitale Valentina Calderone, lo scrittore Christian Raimo, il direttore dell’associazione Terra! Fabio Ciconte e la storica Vanessa Roghi.è realizzato in collaborazione con il circolo Arci ...