(Di mercoledì 21 giugno 2023) L’allarme per un incendio, è scattato nelle prime ore di stamattina, alla centrale operativa dei vigili deldi. Alle 6:15 circa, due squadre VVF, con l’ausilio di un’autoscala, un’autobotte e il TA 6, sono accorsi in via della Magnetite, al civico numero 30 per l’incendio di unsituato al primo piano di una palazzina di quattro. I dueabitanti dell’hanno vissuto momenti di terrore Grandeper i residenti, dueche sembra siano stati sorpresi dale per i vicini di casa che hanno temuto per le proprie abitazioni. Le fiamme hanno interessato il solo vano cucina, e gli operatori preposti alle attività di spegnimento dopo aver portato fuori i due occupanti, ...

Roma, risveglio di paura per due anziani: appartamento a fuoco (FOTO) Il Corriere della Città

L'allarme per un incendio appartamento, è scattato nelle prime ore di stamattina, alla centrale operativa dei vigili del fuoco di Roma. Alle 6:15 circa, due squadre VVF, con l'ausilio di un'autoscala, ...