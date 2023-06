Roma | incidente Casal Palocco | Procura dispone perizia su dinamica e velocità**

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Roma, 21 giu. (Adnkronos) - Ladi Roma ha disposto una consulenza nell'ambito dell'inchiesta sull'stradale ain cui è morto il piccolo Manuel di 5 anni. In particolare i pm capitolini, coordinati daltore aggiunto Michele Prestipino, vogliono accertare lae a che velocità stesse viaggiando la Lamborghini guidata da Matteo Di Pietro, il ventenne che fa parte del gruppo di youtuber TheBorderline e indagato per omicidio stradale e lesioni. Accertamenti sono in corso anche sui cellulari dei cinque giovani che erano nel Suv per trovare foto, video o chat utili alle indagini. Dettagli sull'potrebbero venire anche dalle telecamere montate su due bus Atac che mercoledì scorso si trovavano a passare sul luogo ...

L'diche ha provocato la tragica morte di un bimbo di 5 anni offre uno spunto di riflessione che in questo senso che va al di là della diatriba cui stiamo assistendo in questi giorni ...vedi anche, stop attività TheBorderline. YouTube rimuove annunci Le indagini Nelle ultime ore è emerso anche come le indagini potrebbero arricchirsi di una nuova importante ...... sta lavorando Matteo Salvin i che nei giorni scorsi, dopo l'(in cui è morto un bambino) provocato adagli Youtuber alla guida di un auto di grossa cilindrata, aveva annunciato nuove ...

Incidente a Roma, 20enne a bordo della Lamborghini: si punta sulla sua testimonianza Sky Tg24

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, Matteo Di Pietro, indagato per omicidio stradale e lesioni stradali aggravate, sarebbe in Spagna. Vito Loiacono, tra i passeggeri del Suv Lamborghini gui ...Sentita la mamma del piccolo ucciso nello scontro con il suv degli youtuber. Monsignor Gervasi: "Il sacrificio di Manuel non resti vano", funerali riservatissimi per il bimbo di 5 anni ...