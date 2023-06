Rogo di batterie al litio per bici | quattro morti a New York

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Un incendio provocato dallealper leclette elettriche ha uccisopersone a New. L'incendio è divampato nella notte in una piccola officina di manutenzione diclette e monopattini elettrici al piano terra di un edificio, ai piedi del quale era sparso un imponente ammasso di ruote annerite come si vede da una foto postata dal NewVigili del fuoco sul loro account Twitter ufficiale.