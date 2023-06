Roberto Vavassori nuovo presidente dell' Anfia | sì ad accordo per transizione

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Roma, 20 giu. (Adnkronos) - L'Assemblea Generale, svoltasi a Roma nella mattinata di oggi, ha eletto, Chief Public Affairs Officer e membro del Board di Brembo, alla Presidenza'Associazione per il quadriennio 2023-2026. E' quanto riporta una nota. A seguire, si è svolta l'Assemblea Pubblicache, alla presenza del Sottosegretario al Ministeroe Imprese Massimo Bitonci, si è concentrata sul tematecnologica ed energeticaa filiera automotive delineandone gli scenari futuri. Nel corso del suo intervento il neoha introdotto i lavori soffermandosi su tre ...

... nella sua ultima relazione da presidente Anfia (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica), all'assemblea che ha visto la nomina del suo successore (). 'La Cina da ...Torna alla presidenzache ieri ha ricevuto il testimone da Paolo Scudieri., Chief Public Affairs Officer e membro del Board di Brembo, è stato eletto presidente di ANFIA , l'associazione nazionale filiera industria automobilistica, per il quadriennio 2023 -...

Anfia annuncia i suoi obiettivi con il nuovo presidente Vavassori Auto.it

Roma, 20 giu. (Adnkronos) – L’Assemblea Generale dell’Anfia, svoltasi a Roma nella mattinata di oggi, ha eletto Roberto Vavassori, Chief Public Affairs Officer e membro del Board di Brembo, alla Presi ...La transizione del settore automotive “è un percorso condiviso e necessario, ma deve essere ben governata se vogliamo esserne protagonisti come continente, come imprese e come cittadini”, invece “quan ...