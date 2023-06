River Plate-Instituto venerdì 23 giugno 2023 ore 00 | 45 | formazioni | quote | pronostici

Commenta per primo Continua in casa Marsiglia la caccia al sostituto in panchina di Igor Tudor. Dopo il mancato accordo con l'exGallardo e il no opposto dal Lille a Fonseca, il club che ha concluso il campionato francese al terzo posto ha ora dirottato le sue attenzioni sull'ex Valencia ed Athletic Bilbao Marcelino.Sono gli argentini delad alzare al cielo la coppa, al termine del Torneo Internazionale Pulcino d'Oro 2023 , che da giovedì 15 a domenica 18 giugno ha visto calcare i campi della Valsugana " a Borgo Valsugana e ...Secondo i media inglesi, la squadra di De Zerbi avrebbe messo gli occhi su Lucas Beraldo del San Paolo e Santiago Simón del

Pulcino d'Oro: vincono gli argentini del River Plate ma la festa è di ... Vita Trentina

Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi. Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.TORINO - Papà Maxi ora fa l'imprenditore calcistico con base a Londra. Ha lasciato il cuore a Torino sponda granata, come ha scritto (« quella maglia è una seconda pelle per me ».) e ora è cittadino d ...