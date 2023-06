‘Rise up together!’ | il nuovo murale di Laika a Lampedusa che parla all’Europa

(Di mercoledì 21 giugno 2023) L’attivista e street artist romanaha inaugurato aundal forte impatto emotivo ed emblematico. Rise up together! – questo il titolo dell’opera – è realizzato in collaborazione con Amnesty International Italia e con il Comune die Linosa. L’immagine campeggia in un luogo simbolico, che rappresenta incontro e solidarietà, ovvero la facciata del Museo delle Migrazioni. ‘‘Questoè portatore di messaggi molto potenti. Non si limita a rappresentare solamente l’accoglienza delle persone migranti da parte deini ma va oltre”, afferma. “Ci sono due donne con storie diverse e problemi diversi che si incontrano in un abbraccio e si danno forza l’un l’altra. C’è chi ha abbandonato la propria terra e chi nella propria vive ...

Laika, attivista e street artist romana, ha inaugurato a Lampedusa un murale il "up!", realizzato in collaborazione con Amnesty International Italia e con il Comune di Lampedusa e Linosa. L'opera si trova sulla facciata del museo delle Migrazioni, luogo simbolo di ...In occasione della odierna Giornata del Rifugiato, Laika, attivista e street artist romana, ha inaugurato a Lampedusa un murale dal forte impatto emotivo ed emblematico, intitolato "up!". L'opera è stata realizzata in collaborazione con Amnesty International Italia e con il Comune di Lampedusa e Linosa sulla facciata del Museo delle Migrazioni, luogo simbolo di ...Laika, attivista e street artist romana, ha inaugurato oggi a Lampedusa un murale dal forte impatto emotivo ed emblematico, intitolato "up!". L'opera è stata realizzata in collaborazione con Amnesty International Italia e con il Comune di Lampedusa e Linosa sulla facciata del Museo delle Migrazioni, luogo simbolo di ...