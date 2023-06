Riforma dello Sport

Leggi su contropiedeazzurro

(Di mercoledì 21 giugno 2023) La entrerà in vigore il prossimo 1 luglio. I nuovi limiti previsti per i compensi, al di sotto dei quali si sarà esonerati dal pagamento di tasse e contributi, riguarderanno tutto il 2023, anche se in vigore solo dal 1 luglio. Inoltre il limite per applicare il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sale da 18 a 24 ore settimanali, oltre le quali scatterà l’assunzione. I rimborsi per i volontari, dovranno essere documentati e si presume venga applicato il limite per gli ETS, ovvero euro 150,00 mensili a persona. Entro il 31 dicembre 2023, si dovranno adeguare gli statuti alle nuove norme, pena la cancellazione dal nuovo registro nazionale delle attivitàive A cura dell’avv. Claudio Russo, esperto di Dirittoivo L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com.