Ricercato per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione | arrestato in Irpinia

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minutiDisposti dalla Questura, in Ariano Irpino (AV), Grottaminarda (AV) e Montefalcione (AV), proseguono i servizi straordinari “Alto impatto” a seguito di determinazione assunta in sede di riunione di coordinamento delle Forze di Polizia, presieduto dal Prefetto dr.ssa Spena, in occasione di recenti fatti criminosi. Nelle operazioni, pianificate per le giornate del 19, 20 e 21 c.m. e finalizzate alla prevenzione generale dei reati, con particolare riguardo a quelli a carattere predatorio e, in special modo, i furti in abitazione, sono state impiegate, oltre che le unità dell’Upgsp e del Commissariato di P.S. di Ariano Irpino, anche alcune pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Napoli. Numerosi i controlli eseguiti di persone e veicoli, in particolare nelle zone periferiche non urbanizzate, ma con insediamenti di unità residenziali isolate, obiettivo ...