Riabilitazione Tech grazie a QuicklyPro

Leggi su lombardiaeconomy

(Di mercoledì 21 giugno 2023) La mission diè mettere a disposizione le conoscenze e le competenze tecniche dei fisioterapisti, per sviluppare strumenti e servizi unici e facili da usare, in grado di liberare il movimento e cambiare la vita delle persone con disabilità motorie La fisioterapia oggi ha acquisito un’importanza strategica, in particolare nella gestione delle patologie neurodegenerative,a un approccio integrato con le cure farmacologiche e/o chirurgiche. In questo contesto, nel 2018, è nata in provincia di Bergamo(sito web), una med-company innovativa, che unisce l’esperienza di 3 fisioterapisti, a tecnologie innovative, che mirano a supportare le persone con disabilità motorie e non solo, semplificando la loro quotidianità. Q-Walk è una delle innovazioni messe a punto da, un wearable device ...