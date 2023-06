Revoca a vita della patente e stretta sui monopattini | ecco il nuovo Codice della strada

(Di mercoledì 21 giugno 2023) La linea intransigente del governo prevede importanti novità. Cellulare e droghe alla guida, limiti per i neopatentati e sospensione: in arrivo il pugno duro

"Nel codice della strada abbiamo messo l'educazione stradale, la prevenzione, i controlli e poi sanzione pesante per chi sbaglia, arrivando allaper la patente per i recidivi, che ...... la prevenzione, i controlli e poi sanzione pesante per chi sbaglia, arrivando allaper la patente per i recidivi, che uccidono, ormai capita troppo spesso, guidando drogati o ubriachi. ...Tolleranza zero, riferiscono fonti del Mit, per le infrazioni con possibilità didefinitiva ...stradale e qualsiasi misura tesa a sospendere la patente a chi mette a rischio la propriae ...

Stop alla patente per chi guida al cellulare. "Revoca a vita per i ... Affaritaliani.it

La linea intransigente del governo prevede importanti novità. Cellulare e droghe alla guida, limiti per i neopatentati e sospensione della patente: in arrivo il pugno duro ...Codice della strada, Salvini presenta le nuove disposizioni a tolleranza zero al Consiglio dei Ministri nella giornata di domani.