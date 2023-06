Regina Maxima | abito rosa in tulle e tiara di diamanti

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Una cascata die volant per un evento che regale è dir poco. Cosìd’Olanda ha stupito tutti, indossando un look da verain occasione di una cena di gala a Bruxelles, nella splendida cornice del Castello di Laeken. Ospite dellaMathilde del Belgio, questa è stata la prima di una serie di impegni che vedono le due splendide Royal l’una al fianco dell’altra.d’Olanda avvolta in una cascata diC’è una magia del tutto particolare nel look sfoggiato dad’Olanda in occasione della cena di gala a Bruxelles, organizzata da un’altra, la deliziosa Mathilde del Belgio, e dal marito, il Re Filippo. Il suo arrivo al Castello di Laeken, residenza ufficiale dei Sovrani belgi, è stato una vera visione: ...

d'Olanda compie 50 anni: i suoi look da veradi stile X Leggi anche › Il royal look del giorno.d'Olanda con lo chemisier da cui prendere ispirazione › Il royal ...Vedi di piùd'Olanda, in verde pisello per festeggiare i dieci anni daLa sovrana ha indossato un outfit firmato dalla casa di moda belga Natan, confermando una scelta già adottata ...d'Olanda con lo chemisier da cui prendere ispirazione › Il royal look del giorno. ... circondati dai pochissimi Royal ammessi ora da re Carlo e dallaCamilla. Anche questa volta il ...

Pioggia di diamanti, fiori di tulle e pizzo ricamato: i look da favola di Maxima d’Olanda e Mathilde del Belgio per la cena al castello Vanity Fair Italia

Maxima d'Olanda e Mathilde del Belgio sono state le assolute protagoniste del Banchetto di Stato organizzato in onore della visita di Stato dei reali olandesi a Bruxelles. Tra diamanti, fiori di tulle ...Per il banchetto di stato le regine si sono sfidate a colpi di carati e di abiti regali. Una gara bonaria che ha visto le due «colleghe» in grande sintonia: per l'occasione hanno tirato fuori i vestit ...