Reggina | dimissioni per il presidente Cardona e l’ad Castaldi

Leggi su sportface

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Giornata importante in casa, con due novità all’interno dell’assetto societario: Marcellodel club, e l’amministratore delegato Paolonon ricopriranno più i due ruoli citati dopo aver presentato le. L’ufficialità arriva direttamente dalla proprietà tramite le parole di Felice Saladini pubblicate sul sito del club: “Si conclude la fase di emergenza per il Club iniziata con l’acquisizione lo scorso anno, il consolidamento sportivo e il ripianamento del debito. Oggi laè un Club fatto di donne e uomini di grande valore, sostenuto dai suoi straordinari tifosi, che ha rispettato in modo rigoroso il percorso indicato dal piano triennale che avevo annunciato un anno fa. In questo percorso è previsto che, conclusa questa prima fase, il ...