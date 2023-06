Reddito di cittadinanza | con la stretta dimezzati i beneficiari

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Con ladel governo Meloni ideldisono quasi. Dei quasi 1,2 milioni di nuclei familiaridel sussidio, circa 400.000 (il 33,6%) perderanno il beneficio: saranno infatti esclusi dall’assegno di inclusione , la nuova misura di sostegno alla povertà e di inclusione lavorativa introdotta con il decreto Lavoro, perché al loro interno non sono presenti soggetti tutelati (un minore, un over 65 o un disabile). E’ la previsione dell’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb) contenuta nel “Rapporto sulla politica di bilancio” presentato al Senato. 400milaperderanno il Rdc Secondo il rapporto dell’Upb sulla politica di Bilancio, dei quasi 1,2 milioni di nucleidi Rdc nel periodo ...

... naturalmente immigrati E ancora: cosa penseranno del lavoro, e deldi, gli esponenti (italiani stavolta) degli strati più privilegiatihistory 1 minuti di lettura La decisione del Governo Meloni di restringere i parametri per ottenere l'assegno di inclusione " che sostituirà ildi" porterà quasi quattrocentomila famiglie a perdere in media tra i 460 e i 535 euro circa secondo la stima fatta dell'Ufficio parlamentare di bilancio (Upb). Il buio della ...Lo dicono i requisiti per la distribuzione dei 503 milioni stanziati per l'operazione: un Isee fino a 15.000 euro (quasi il doppio di quello richiesto per ildi). E quelli ...

Reddito di cittadinanza, con la riforma dimezzati i beneficiari: circa 400.000 nuclei saranno esclusi ilmessaggero.it

Si riporta il riepilogativo dei risultati di servizio conseguiti dal Corpo dal 1° gennaio 2022 al 31 maggio 2023. ..... Guardia di Finanza ...Redistribuzione delle ricchezze, reddito di cittadinanza e conversione ecologica. L'estate militante di Schlein è un mix di attacchi al governo, ambiguità politiche e iniziative distanti dalla realtà ...