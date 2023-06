Reazione a Catena 21 giugno 2023 | i Tre puntini campioni

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Il video dell’Ultimadidi stasera, 21. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto diventarei Tre, tre amici appassionati di serie TV che si sono conosciuti online. Andrea, Agnese e Martina, questi i nomi dei componenti della squadra, al loro primo tentativo non sono riusciti a indovinare la parola misteriosa de L’Ultimae a vincere il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 6.875 euro. Peccato! Ci riproveranno domani. Il gioco finale L’Ultimaè disponibile al link sotto, al minuto 62.00 circa. In calce all’articolo la soluzione del gioco. Video puntata...

... a mio parere ricco e creativo, anche se spesso doloroso: non avrà risposto perché non mi vuole bene è lapiù banale, ma anche essa apre a unadi pensieri che può portare ad ...Invece di ragionare in positivo, ci si avvita verso il basso in una escalation vertiginosa : unache dal male produce altro male. Eppure basterebbe ribaltare la morale della ...Nel preserale Rai1 guida la classifica della fascia con '' che ha intrattenuto 3.191.000 telespettatori pari al 26,9%, mentre su Canale 5 'Caduta libera!' ha totalizzato 1.984.000 ...

Reazione a Catena riparte col botto (ma qualcosa non convince) Libero Magazine

Gli Andata e Ritorno già fuori da Reazione a catena: "Finale al cardiopalma ieri sera" Si è già conclusa l'esperienza degli Andata e Ritorno a Reazione a ...I dati Auditel dei programmi di martedì 20 giugno: vince Rai 1 con "Sophie Cross", Cartabianca al quarto posto dietro Canale 5 e Italia 1 ...