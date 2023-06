Real Madrid | ufficiale il rinnovo di Toni Kroos fino al 2024

Il 33enne centrocampista tedesco è arrivato nel 2014 dal Bayern(SPAGNA) - Toni Kroos indosserà la camiseta blanca per un'altra stagione. Ufficiale il rinnovo fino al 2024 coldel 33enne centrocampista tedesco, arrivato nell'estate 2014 dal Bayern Monaco. Da allora Kroos ha contribuito alla conquista di tre campionati, una Coppa del Re, tre Supercoppe di Spagna, ...Aveva detto a più riprese che avrebbe annunciato presto il suo futuro. In tanti lo davano per partente ma invece la storia trae Toni Kroos continua. Ufficiale il prolungamento di contratto tra il tedesco e i Blancos fino al 2024. Sui canali social e sul sito dei madrileni, ecco l'annuncio: "La storia continua". ...I primi tre ai nastri di partenza sono Jamal Musiala del Bayern Monaco, Jude Bellingham, nuovo giocatore delma nell'ultima stagione al Borussia Dortmund, e per l'appunto Gavi, detentore ...

Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ha ricevuto un regalo molto importante dal mercato; la firma del giocatore, infatti, è ufficiale ...Una notizia nell'aria da giorni, ed ora ufficiale: Toni Kroos rinnova il suo contratto con il Real Madrid fino al 2024. I blancos ne hanno dato l'annuncio ...