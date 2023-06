Real Betis | UFFICIALE | rinnova l'eterno Guardado

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Andréshato il suo contratto con il. Il messicano, 36 anni, era in scadenza ma si è legato per altri 12...

Commenta per primo L' Al Nassr ha messo le mani sul centrocampista delWilliam Carvalho . Lo riporta The Athletic , secondo cui l'acquisto è stato foraggiato dal connazionale Cristiano Ronaldo .In agenda oltre al centrocampista dellaSociedad i due "italiani" e l'argentino Rodriguez BARCELLONA (SPAGNA) - Martin Zubimendi è l'... una è Guido Rodriguez, 29enne argentino delSiviglia, ...Vi abbiamo raccontato dell'interesse per Guido Rodriguez, argentino (con passaporto italiano) del, che piace anche al Napoli e al Barcellona. Il classe 1994 non è però l'unico nome seguito.

Il Real Madrid regala una nuova conferma a mister Ancelotti, trovando finalmente un accordo per il rinnovo di Dani Ceballos ...