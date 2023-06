Rapimento Kata | la Procura esamina tutte le telecamere di Firenze per trovarla

... il Sì di Paolo e Regina: fidanzati da giovanissimi si ritrovano dopo 55 anni Leggi Anche, maxi - ispezione nell'ex hotel: ancora nessuna traccia - I pm: 'Movente è vendetta per un ...Si tenta il tutto per tutto, con la strada delche è quella maggiormente battuta. "Sequestrata e portata via"., la verità dell'ex comandante dei Ris'Portata via dal retro dell'ex hotel'è scomparsa ormai da 11 giorni. L'unica certezza: 'Non è nell'ex hotel'. Ipotesisempre più probabile Bambina scomparsa , al setaccio tutte le ...

Bambina scomparsa a Firenze, indagini si allargano all'estero. Sbuca la pista romena Sky Tg24

Continuano le indagini sul rapimento di Kata, la bambina peruviana scomparsa a Firenze il 10 giugno. Per trovare la piccola, la procura del capoluogo toscano ha deciso, in un vertice con gli investiga ...Saranno acquisite le immagini registrate da tutte le telecamere di Firenze nella speranza di trovare elementi utili per la ricerca di Mia Kataleya ...